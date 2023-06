Leon Sturm gewinnt $1.5 Millionen bei der Super MILLION$

Leon Sturm werden wir in diesem Sommer ziemlich sicher auch noch an den Pokertischen der WSOP in Las Vegas sehen. Vergangenen Nacht hat er aber online bei GGPoker zum großen Wurf ausgeholt. Der 22-Jährige gewann das $10.300 World Festival Super MILLION$ für $1,5 Millionen.

Leon Sturm bei der CAPT Seefeld 2022

© Pokerfirma.com