Max Kruse startet furios in die WSOP 2023

Der vierte Spieltag der World Series of Poker hatte einiges zu bieten. Am Freitag wurden zwei weitere Bracelets ausgespielt, das Who is Who der Pokerwelt traf sich bei der Heads-Up Championship und beim Mystery Millions kommen die Veranstalter langsam an die Kapazitätsgrenze.

Max Kruse verpasste den deutschen Meistertitel im Poker knapp

© Kings Casino