Rekordjagd bei der WSOP

Pot-Limit Omaha mit $10.000 Buy-in wurde erstmals 2005 bei der WSOP gespielt, damals mit 165 Teilnehmern. Die bisherige Bestmarke (683) aus 2022 wurde in diesem Jahr durch 731 Teilnehmer deutlich überboten. Wie bei allen Championship Events gab es keine Re-Entry-Option.

Am Ende des Spieltags schieden noch Ren Li ($124.243) auf Platz acht, Kosei Ichinose ($163.405) und Sam Soverel ($218.297) aus. Überragender Chipleader am Finaltag wird der Ukrainer Stanislav Halatenko sein. Der Amerikaner Arthur Morris zeigte sich auf Twitter voller Vorfreude

Die Seniors Championship für Spieler ab 50 Jahre ist seit 2001 im Turnierkalender zu finden, damals zahlten 340 Spieler das $1.000 Buy-in. Bis 2016 wurde das Turnier im klassischen Freezeout gespielt und erreichte eine Bestmarke von 4.499 Teilnehmern. Mit Re-Entry-Option ging es 2022 hoch auf 7.188 Entries und in diesem Jahr sogar 8.180 Entries.

Im Kampf um das Bracelet und $765.731 Prämie sind nach zwei Spieltagen noch 217 Spieler. Klar in Führung liegt der US-Amerikaner Leonard Clementi mit 4.200.000 Chips. Im Rennen sind auch der siebenfache Bracelet-Gewinner Men Nguyen (635.000) und der vierfache Bracelet-Gewinner Mike Matusow (250.000).

Das erste Tag Team Event der WSOP wurde schon im Jahr 1979 gespielt. Damals gab es beim $600 Mixed Doubles Seven Card Stud 25 verschiedengeschlechtliche Zweierteams und der Sieg ging an Starla Brodie und Doyle Brunson. Nach vier weiteren Ausgaben verschwand das Turnier 1984. Ein Comeback gab es 2016 mit 418 Teams, gespielt wurde NLHE, die Sieger hießen Ryan Fee und Doug Polk. In diesem Jahr sind es 641 Teams geworden, die alte Bestmarke (1.032) stammte aus 2018.