Schweizer holt High Roller Bracelet

Das erste High-Roller-Turnier der World Series of Poker 2023 ist entschieden und das Bracelet geht an einen Pokerspieler aus der Schweiz, dessen Pokerkarriere noch ganz am Anfang steht. Versüßt wurde Alexandre Vuilleumier der Triumph mit einer Prämie in Höhe von $1.215.864.

Alexandre Vuilleumier

© PokerGO