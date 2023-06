SPORT1 Poker Streamer bereit für Las Vegas

In einigen Wochen geht es los. Das Main-Event der World Series of Poker in Las Vegas. Experten erwarten ein Spektakel mit 10.000 Teilnehmern und einen Preispool von 100 Millionen Dollar. Das Sport-Ereignis mit dem bislang größten Preispool aller Zeiten. Auch unsere drei SPORT1 Poker-Streamer werden mitmischen.

Rene Majed aka Renemastermix: „Ich bin das erste Mal bei der WSOP in Las Vegas. Es wird sicherlich alles sehr aufregend sein. Am meisten freue ich mich natürlich auf die Teilnahme beim Main-Event bei der Weltmeisterschaft. Als junger Pokerfan gab es früher nichts Schöneres für mich wie jedes Jahr die Highlights bei Sport1 zu sehen. Da habe ich wie ein kleines Kind immer sehnsüchtig auf die nächste Folge gewartet. Selbst die Wiederholungen habe ich mir immer mehrmals angeschaut.

„Ins Geld kommen“

In diesem Jahr bin ich selbst dabei. Minimalziel ist es natürlich ins Geld kommen. Aber auch für einen möglichen Run bis in die Finaltage treffe ich bereits jetzt alle nötigen Vorbereitungen. Gerade in der Phase kurz vor dem Platzen der Bubble spielen viele Gegner viel zu ängstlich. Da versuche ich Druck auszuüben. Ich bin bereit für alles. Die Form passt in jedem Fall.“

Rene Majed aka renemastermix

Quirin Heinz aka Q_Poker: „Ich freue mich so auf Las Vegas und die Atmosphäre beim Main-Event. Wo Hobbyspieler auf die Profis treffen und alle durch die Bank total aufgeregt sind, Das ist der absolute Wahnsinn. Bei meiner ersten Teilnahme beim Main-Event 2021 hab ich es zwar in Tag 2 geschafft, aber dann war recht früh Endstation. Das versuche ich natürlich in diesem Jahr besser zu machen.“

Kondition zählt

„Ich bin bereits jetzt dabei meine Kondition durch gezieltes Ausdauertraining zu verbessern, denn im besten Fall dauert das Turnier 8-9 Tage für mich und dafür muss ich vorbereitet sein. Meine Form stimmt. Gerade in letzten 2 Wochen habe ich einige Online-Turniere gewonnen. Live spielen ist natürlich definitiv nochmals etwas anderes, aber I am ready.“

Quirin Heinz aka Q_Poker

Jan Wagner aka HansiWurst: „Ich habe 2021 schon das Main Event gespielt , da bin ich an Tag 1 raus. Ich war auch nicht in bester Verfassung, da die Anreise aufgrund von Corona sehr strapaziös war und ich direkt am nächsten Tag ran musste. Jetzt habe ich mehr Focus und mehr Wissen; In der Vorbereitung habe ich mit einem Coach Tells und Körpersprache studiert. Auch in Sachen Balance und Ernährung werde ich bestens vorbereitet sein. Ich werde regelmäßig Vlogs mit Updates aus Vegas über meine Social Channels veröffentlichen.“

Jan Wagner aka HansiWurst