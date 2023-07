Jachtmann wird Vierter beim Main Event

Die Entscheidung um den Sieg beim Main Event der World Series of Poker fällt in der kommenden Nacht zwischen drei Amerikanern.

Zuerst musste der Südtiroler Daniel Holzner seine Ambitionen auf den Titel begraben. Holzner, der Spross einer Apfelbauer-Familie, hatte das $10.000-Ticket zum Event von seiner Familie zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Am Ende ging er auf Platz 9 für immerhin $900.000.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der Plan des Veranstalters war, Tag 1 zu beenden, wenn nur noch vier Spieler übrig sind. Zu dem Zeitpunkt war Jan-Peter Jachtmann noch im Rennen. Da allerdings zu dem Moment noch so viel TV-Zeit übrig war, entschied man sich, das Turnier fortzusetzen.

Jachtmann und Holzner scheitern am Finaltable

Jachtmann und Holzner scheitern am Finaltable

Fortan ging es für den Hamburger bergab. Zwei Bluffs musste er aufgeben. In der letzten Hand lief er in eine Falle. Sein Gegner, der ursprünglich ein Raise nur bezahlt hatte, callte seinen All-In-Push mit Assen.

„Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Es ging so schnell am Ende innerhalb von 20 Minuten. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber insgesamt natürlich kann ich sehr zufrieden sein und freue mich über das mega Ergebnis“, so Jachtmann zu SPORT1.