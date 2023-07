Jonas Kronwitter wird Europameister im Pot-Limit Omaha

„Drauf auf den Lauf“ ist eine bekannte Poker-Weisheit. Wenn es läuft, sollte man dabei bleiben und den Erfolg maximieren. Nach dieser Vorgehensweise handelt momentan Jonas Kronwitter. Der Münchener mit Wohnsitz in Österreich hat knapp einen Monat nach seinem Millionengewinn in Las Vegas (Platz 3 in WSOP Event #71 für $1.037.441) bei der Poker-EM im Casino Velden den Titel im Pot-Limit Omaha gewonnen.