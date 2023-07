Knossis Drama-Tag bei der WSOP

Nur noch 10 Spieler, dann platzt die „Moneybubble“. Das ist beim Poker der Moment, wo alle verbliebenen Spieler in die Geldränge rutschen. Ob Jens „Knossi“ Knossalla dabei sein wird, entscheidet sich erst morgen. Der Internet-Star und SPORT1-Moderator hat nur noch eine winzige Anzahl an Chips. Zwischenzeitlich ist er im eifrigen Austausch mit Cody Daniels. Der junge Amerikaner leidet an einer tödlich verlaufenden Krankheit und wird aktuell von Freunden von einem Poker-Event zum nächsten geschickt.