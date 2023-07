Luc Greenwood gewinnt GGMillion$ in London

Der Name Greenwood ist in der Pokerwelt bekannt, aber eher in Verbindung mit Sam Greenwood. In der vergangenen Nacht übernahm im JW Marriott Grosvenor House Zwillingsbruder Luc Greenwood die Hauptrolle und gewann seinen ersten Titel bei der Triton Series.

Manuel Zapf, Sam und Luke Greenwood, Lukes Freundin Montana Skuoka

Bereits beim letzten Stopp in London vor vier Jahren erwischte Luc Greenwood einen sehr guten Start in die Series, belegte beim Auftaktturnier Platz zwei für $568.061 Preisgeld. Diesmal nahm er auch die letzte Hürde in Person von Manuel Zapf. Der Deutsche hatte die Teilnahme über eine Promotion für Poker-Streamer gewonnen, erwischte von Beginn an einen fantastischen zweiten Spieltag.

Er sorgte mit dem Bustout von Jonathan Jaffe auf Platz 27 für das Platzen der Moneybubble und eröffnete als Chipleader das Rennen auf die Plätze am Final Table. In der Folge mussten sich unter anderem Dan Smith (23./$44.500), Matthias Eibinger (20./$48.600), Christoph Vogelsang (17./$54.600), David Yan (13./$66.800) und Chris Brewer (11./$77.000) vorzeitig verabschieden.

Starke Vorstellung von Manuel Zapf

Zapf lag bei noch neun Spieler komfortabel mit rund 90 Big Blinds vor Luc Greenwood (48 BB) und Sam Grafton (44 BB) in Führung. Grafton, der nach Tag eins in Führung gelegen hatte, verlor in der Folge einen großen Coinflip gegen den Dänen Henrik Hecklen. Nach der Dinnerbreak war der Brite dann mit Pocketfours gegen A♦J♥ von Zapf All-in, verlor auch diesen Münzwurf und bekam für Platz neun $91.000 ausbezahlt.

Zapf schickte danach den Spanier Juan Pardo (8./$109.800) und den Brasilianer Pablo Brito (7./$151.500) an die Rail, ehe Greenwood die Bustouts von Aleksejs Ponakovs (6./$208.200) aus Litauen, Hecklen (5./$271.000) sowie Kiat Lee (4./$339.800) aus Malaysia übernahm. Direkt nach dem Bustot von Lee stellte Oliver Bithell seine letzten 16 Big Blinds mit A♥5♥ All-in, Zapf callte mit A♠8♣ und traf zur Sicherheit noch eine Acht, so dass der Brite als Dritter $416.700 kassierte.

Manuel Zapf

Vor dem entscheidenden Heads-up führte Zapf mit 82 zu 53 Big Blinds von Greenwood. Der Kanadier erwischte den besseren Start, übernahm schnell die Führung. Zapf stemmte sich dagegen, zog wieder vorbei, hatte Greenwood am Ende aber nichts mehr entgegenzusetzen. In der letzten Hand kam es für Zapf mit 9♣3♣ auf 6♠4♣9♥2♦ zum All-in, Greenwood zeigte 9♠5♠ im Showdown und feierte nach er 9♦ am River aufgrund des besseren Kickers den Sieg.

Die Enttäuschung war Zapf anzusehen, aber mit etwas Abstand dürfte die Freude über den Erfolg in den Vordergrund rücken, schließlich kassierte er mit $605.500 das höchste Preisgeld seiner Karriere.

Payouts:

Preispool: $4.050.000

Entries: 162

1. Luc Greenwood (Kanada), $897.000

2. Manuel Zapf (Deutschland), $605.500

3. Oliver Buthel (GB), $416.700

4. Kiat Lee (Malaysia), $339.800

5. Henrik Hecklen (Dänemark), $271.000

6. Aleksejs Ponakovs (Lituaen), 208.200

7. Pablo Brito (Brasilien), $151.500

8. Juan Pardo (Spanien), $109.800