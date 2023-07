Mike Watson am Finaltisch beim GGMillion$ High Roller

Einer der 18 begehrten goldenen Circuit Ringe wird heute Abend beim $10.300 GGMillion$ High Rollers ausgespielt, das im Rahmen des WSOP Summer Circuit mit $5 Millionen garantiert angeboten wurde. An den Starttagen kamen schließlich 619 Entries für einen Preispool in Höhe von $6.190.000 zusammen, so dass auf den kommenden Champion neben dem Ring satte $943.582 Prämie warten.