Achter Triton-Titel für Jason Koon

Koon, der neben Online-Poker-Anbieter GGPoker auch die Triton Series als Markenbotschafter repräsentiert, gewann in diesem Jahr ein Event in Vietnam und gleich zwei auf Zypern, darunter das Main Event für $2.451.082 Prämie. Am Montag kam der Sieg beim $60.000 NLHE 7-Handed in London für $1.570.000 hinzu. Insgesamt kommt Koon bei den Triton-Veranstaltungen im Jahr 2023 auf elf Cashes und $6.9 Millionen an Preisgeldern.

Jason Koon mit Siegerhand

Beim $60k NLHE wurde durch 104 Entries ein Preispool in Höhe von $6.240.000 erreicht. Aus deutscher Sicht überstanden Fedor Holz ($98.000) und Leon Sturm ($112.000) die Moneybubble, mussten sich dann aber mit den Plätzen 17 und 10 zufriedengeben. Matthias Eibinger aus Österreicher erreichte den Final Table hinter Koon als Zweiter nach Chips. Der zweifache Triton-Champion konnte die Performance aber nicht aufrechterhalten, so dass am Ende Platz fünf für $460.600 zu Buche schlug.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Kurz vorher hatte es Phil Ivey ($363.000) und Espen Jorstad ($277.500) erwischt, kurz nach Eibinger verabschiedete sich mit Dan Smith ($571.000) ein weiterer Top-Favorit. Den Bustout von Smith hatte Koon übernommen, der danach gegen Landsmann Justin Saliba und den Brasilianer Rodrigou Selouan auch das beste Finish zeigte. Gegen Saliba ($690.000) reichte mit K♦9♥ gegen K♠8♠ der bessere Kicker.

In der letzten Hand hatte Koon mit 3♥K♣6♦A♠10♣ alle Streets angespielt, Selouan am River damit All-in gestellt. Der machte den Herocall mit J♠6♠und musste sich gegen A♣K♥ mit Platz zwei für $1.060.300 zufriedengeben.

„Umgib dich mit Menschen, die smarter sind als du“

Im anschließenden Siegerinterview gab Koon noch sein Erfolgsrezept preis, wobei er ein wenig zum Understatement neigte: „Es kommt eigentlich nur darauf an, fresh zu bleiben und das zu tun, was man liebt. Und für mich ist das Poker. Umgib dich mit Menschen, die in deinem Job besser und smarter sind als du. Ich habe eine Crew von Leuten, die wahrscheinlich bessere Pokerspieler sind als ich. Ich lerne einfach weiter von ihnen und werde besser.“

Das Ergebnis von Event #6 der Triton Series London

Entries: 104 (inkl. 37 Re-Entries)

Preispool: $6.240.000

1 – Jason Koon, USA – $1.570.000

2 – Rodrigo Selouan, Brasilien– $1.060.300

3 – Justin Saliba, USA – $690.000

4 – Dan Smith, USA – $571.000

5 – Matthias Eibinger, Österreich – $460.600

6 – Phil Ivey, USA – $363.000

7 – Espen Jorstad, Norwegen – $277.500