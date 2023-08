Bryn Kenney wieder Nr. 1 der „All-Time Money List“

Wieder einmal spielte der Triton-Stopp in London eine entscheidende Rolle in der Karriere des 36-Jährigen. Im August 2019 übernahm Kenney durch Platz zwei für gedealte $20,5 Millionen beim Triton Million for Charity (Buy-in £1 Million) erstmals die Pole Position in der Geldrangliste. Diese Position konnte er - auch aufgrund der Pandemie - 28 Monate verteidigen, ehe Justin Bonomo im Herbst 2021 eine ganze Serie an Top-Ergebnissen ablieferte. Am 3. Dezember 2021 zog der 37-Jährige mit dem Sieg beim WPT Five Diamond High Roller im Bellagio wieder an Kenney vorbei. 2023 knackte Bonomo als erster Spieler die Marke von $60 Millionen an Preisgeldern.