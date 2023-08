David Peters scheitert an anonymem Österreicher

Bis zum ersten Bustout verging mehr als eine Stunde Spielzeit. David Peters, die Nummer sieben den Geldrangliste, nahm Shortstack Konstantin Maslak mit A♣K♦ gegen A♥10♦ vom Tisch. Nach dem Aus von Sven Andersson gegen Biao Ding kümmerte sich Peters auch um die restlichen Chips von Vicento Delgado. Es war die erste Überraschung, schließlich war der Spanier als Führender gestartet, so dass Platz sieben für $213.452 enttäuschend ist. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn Delgado nicht direkt in der ersten Hand 40% seines Stacks mit einem Bluff gegen ‚redpillgame‘ riskiert hätte.

Der unbekannte Spieler aus Österreich nutze diese Vorlage, zählte dadurch vom Start weg zu den Bigstacks und drehte in der Schlussphase richtig auf. Nacheinander nahm er Juan Pardo, Biao Ding und Arsenii Malinov auf den Plätzen fünf bis drei vom Tisch. Insbesondere Malinov wird dennoch zufrieden sein. Er war mit gerade einmal 11 Big Blinds ins Finale gestartet und bekam als Dritter eine Auszahlung in Höhe von $595.430.

Heads-up führte ‚redpillgame‘ deutlich mit 47,6 zu 17,5 Millionen Chips gegen Peters. Der US-Pro, der bei GGPoker in den vergangenen Jahren schon $10,5 Millionen an Preisgeldern eingespielt hat, fiel zunächst weiter zurück, verdoppelte dann aber mit 9♠9♣ gegen A♣7♦auf 28,3 Millionen. Zu einem echten Comeback reichte es aber nicht. Auf Q♣7♦8♠K♥ spielte ‚redpillgame‘ an, callte das All-in von Peters und lag im Showdown mit K♠K♦ gegen Q♦6♦uneinholbar vorne.