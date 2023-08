Finale der GGmillion$ steht an

Das Line-Up hat es in sich, unter den letzten neun Spielern sind unter anderem die starken Spanier Juan Pardo und Vicento Delgado sowie der US-Amerikaner David Peters.

Dass die garantierten $5 Millionen keine große Hürde darstellen, hatte sich bereits nach den ersten drei von insgesamt sieben Starttagen abgezeichnet. Am Ende lagen dann 652 Entries vor, so dass der Preispool mit $6.520.000 gefüllt war. Die für Spieltag 2 qualifizierten 80 Teilnehmer hatten den Mincash von $22.709 sicher. Das Ziel war aber der Final Table, schließlich liegen für den kommenden Champion $998.294 Prämie zur Auszahlung bereit.

DACH-Spieler ohne Erfolg

Aus deutschsprachiger Sicht gab es für die bekannten Spieler wenig zu holen. Das beste Ergebnis holte der in Österreich lebende Schweizer Diego Zeiter, der als einer der Shorties gestartet war, mit Platz 24 für $44.594 Preisgeld. Daniel Smiljkovic, der mit zwei Siegen und weiteren Top-3-Platzierungen eine fantastische GGMillion$ Week gespielt hat, musste sich zum Abschluss mit Platz 29 und $38.736 zufriedengeben. Dieselbe Summe ging an den frischgebackenen Champion vom WSOP Circuit in London Tobias Schwecht (Platz 29).