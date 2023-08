Leon Sturm gewinnt zum zweiten Mal GGMillions High Roller

Anfang Juni sorgte Leon Sturm für riesige Schlagzeilen in- und außerhalb der Pokerwelt. Im Zeitraum von sieben Tagen gewann er online das World Festival GGMillion$ und live das $50.000 WSOP High Roller für jeweils $1,5 Millionen Preisgeld. Seitdem wird er bereits als Nachfolger von Deutschlands Nummer eins Fedor Holz gehandelt. Zumindest online hat er diese Einschätzung am Dienstagabend mit seinem zweiten Sieg beim GGMillion$ bestätigt.

Für die neun Finalisten ging es um den Großteil der insgesamt $1.350.000 an Preisgeldern. Sturm startete von Platz vier in die Entscheidung, nahm auf dem Weg ins Heads-up Johannes Straver und Duco Haven auf den Plätzen sieben und drei vom Tisch. Insbesondere im Spiel zu dritt präsentierte sich Sturm bärenstark, baute seinen Stack von 2,6 auf 6,5 Millionen Chips aus und lag somit fast gleichauf mit Alex Kulev (7,6 Millionen), der den Final Table als Führender in Angriff genommen hatte.

Den Bulgaren, der bei der WSOP in Las Vegas beim zweiten $50.000 High Roller sein erstes Bracelet gewonnen hat, ließ Sturm dann keine Chance. Nach wenigen Minuten führte der Deutsche bereits mit 9,8 zu 4,3 Millionen Chips und es folgte die letzte Hand des Abends. Sturm raiste am Button K♣J♣, Kulev verteidigte den Big Blind mit A♣5♠und check-callte am Flop mit 4♥2♣8♣ auch die Contibet. Die 6♦ am Turn brachte keine Action, dafür aber die 9♣ am River. Kulev checkte erneut, spielte nach der Bet (648.000 Chips) von Sturm dann aber mit dem Check-Raise-All-in für 3,8 Millionen den Bluff. Sturm snap-callte mit dem Flush und feierte den Sieg für $293.361 Prämie. Kulev bekam als Runner-up $229.103 ausbezahlt.