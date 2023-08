Leon Sturm heute mit Chancen beim GGMillion$

Bei 116 Entries wurde in dieser Woche ein Preispool in Höhe von $1.160.000 erreicht. Bei 15 bezahlten Plätzen erwischte es den US-Spieler David Peters an der Moneybubble, Benjamin Rolle verbuchte den Mincash für $19.333, Philipp Gruissem kassierte als Zwölfter $21.673 Preisgeld.

Den Finaltisch der letzten neun Spieler hat Leon Sturm erreicht. Der 22-jährige hat in diesem Sommer bereits zwei Mal für Schlagzeilen gesorgt. Am 6. Juni gewann er zunächst online die $10K GGMillion$ Special Edition im Rahmen des World Festivals von GGPoker für $1,5 Millionen, nur eine Woche später bei der WSOP in Las Vegas beim $50.000 High Roller sein erstes Bracelet und noch einmal $1,5 Millionen.

Der Sieg beim GGMillion$ spülte ihn in der jährlichen Rangliste, bei der die Nettogewinne der Spieler ausgewiesen werden, hoch auf Platz zwei. Um Platz eins zu übernehmen, muss Sturm heute Abend gewinnen. Da er mit zwei Entries dabei ist, würde die Siegprämie von $252.073 gerade so ausreichen, um die $210.399 Rückstand auf „Hawwww“ aus Mexiko“ wettzumachen. Die Ausgangsposition ist allerdings nicht die beste, denn Sturm startet mit 473.845 Chips (15,8 Big Blinds) als Shortstack in die Entscheidung, und die Konkurrenz ist wie gewohnt bärenstark.

Insbesondere Artur Martirosian ist hier zu nennen. Der Russe setzte im Februar 2023 mit Sieg Nummer sechs bei diesem Turnier eine neue Bestmarke, war aber nur eine Woche alleiniger Rekordhalter. Michael Addamo aus Australien konnte direkt bei der nächsten Ausgabe gleichziehen. Die Ausgangsposition für einen siebten Sieg von Martirosian ist bei Platz zwei mit 2.525.661 Chips (75,1 BBs) glänzend.

In Führung liegt der Brasilianer „GTO DONK“, zu beachten sind auf jeden Fall auch der Kanadier Chris Klodnicki (zwei WSOP Bracelets), der Spanier Vincente Delgado (ein WSOP Online Bracelet) sowie der Russe Nikita Kuznetsov, der das GGMillion$ Anfang Februar gewonnen hat.

Zu sehen ist der Final Table wie gewohnt am Dienstag ab 20 Uhr im YouTube-Kanal von GGPoker.

Der Zwischenstand zum GGMILLION$ Finale am 08. August 2023:

Entries: 116

Preispool: $1.160.000

1. „GTO DONK“ (Brasilien), 2.818.658

2. Artur Martirosian (Russland), 2.252.661

3. „MagicDonald“ (Zypern), 1.592.364

4. „Lucky Ming“ (China), 1.146.762

5. Chris Klodnicki (USA), 1.105.412

6. Andrii Novak (Ukraine), 1.090.894

7. Vicente Delgado (Spanien), 921.186

8. Nikita Kuznetsov (Russland), 671.188