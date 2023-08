Negreanu gewinnt High Stakes Gürtel

Das Duell zwischen GGPoker Ambassador Negreanu, der in Runde 1 Eric Persson geschlagen hatte, und Herausforderer Polk war geprägt von Small Ball Poker und dauerte rund drei Stunden an. Den ersten größeren Pot gewann Polk mit einem geriverten Flush, den Negreanu mit Toppair aber nicht auszahlte. Polk führte danach mit 130.000 zu 70.000 Chips, konnte sich in der Folge aber nicht weiter absetzen.

In einem zweiten großen Pot lief Polk nach einer 3-Bet gegen den gefloppten Nutflush von Negreanu, spielte dreimal an und bekam das All-in serviert. Polk hatte seinen Draw zum Second-Nutflush aber verpasst und somit einen leichten Fold.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

In der Folge baute Negreanu die Führung mit Twopair Aces gegen Toppiar Aces auf 3:1 aus, ehe einen Level später (Blinds 600/1.200) die letzte Hand gespielt wurde. Polk hatte vor dem Flop 9♠7♠ geraist, Negreanu aus dem Big Blind mit A♦10♥ gecallt. Am 6♣K♣8♦ Flop check-callte Negreanu 1.700 Chips, nach dem A♥ am Turn noch einmal 8.400. Am River komplettierte die Q♣ das Board, so dass Polk diesmal den Draw zur Straight verpasst hatte. Nach dem Check seines Gegners entschied er sich wieder für den Bluff, packte diesmal mit dem All-in für 54.100 Chips aber das ganz große Besteck aus. Negreanu ließ sich aber nicht beeindrucken und beendete nach kurzer Bedenkzeit mit dem Call ‚High Stakes Duel 4′.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ein Re-Match wird es ganz sicher nicht geben. Vor Beginn der vierten Staffel gab es eine Regeländerung, so dass ein Spieler bereits nach zwei Siegen in Serie (vorher drei) die Möglichkeit hat auszucashen. „Ich bin fertig“, sagte Negreanu mit Nachdruck. „Ich gewinne den Gürtel, oder? Ich werde den Gürtel nicht aufs Spiel setzen. Aber sie können zurückkommen und ihn sich in Runde 1 holen, wenn sie wollen, und ich verteidige ihn auf diese Weise.“