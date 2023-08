Poker mit „Geld-zurück-Garantie“?

In der besagten Hand sahen zunächst fünf Spieler den 10♣5♣9♥ Flop, die Bet für $1.500 von Dr. H (Button) mit Q♦Q♣ check-callte dann aber nur San Man (Cut-off) mit 6♠4♣, was nicht nur Kommentator David Tuchman überraschte. Die Auflösung, warum Sam Man ‚Out of Position‘ auch nach der 5♥ am Turn $4.500 und nach dem J♠ am River $14.300 callte, brachte die Reaktion von Sam Man beim Aufdecken seiner Karten. „Oh mein Gott, ich habe keine Fünf. Was zum Teufel ist hier los?““