Schemion setzt deutschen Lauf fort

Am Final Table der letzten neun Spieler bekam es Schemion unter anderem mit Landsmann Leon Sturm zu tun, der vor wenigen Wochen bei der WSOP in Las Vegas das $50k High Roller und sein erstes Bracelet gewonnen hat.

Zu fünft lag Ole Schemion weiter in Führung und war auch in der Schlussphase nicht zu halten. Mit A♠Q♣ knackte er die Queens von Wakil, mit Pocketdeuces flippte er erfolgreich gegen A♣K♠ von Orpen Kisacikoglu. Nachdem der Deutsche dann mit A♦K♠ vs. K♦Q♣ auch Perez an die Rail geschickt hatte, führte er Heads-up gegen Dao Minh Phu mit 17 zu 4,5 Millionen Chips.