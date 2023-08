Ukrainischer Topspieler gewinnt erstmals GGmillion$

Das Finale nahm direkt Fahrt auf. In der zweiten Hand stellte Vincente Delgado seine 30 Big Blinds am Button per 4-Bet mit A♥10♦ All-in und schied gegen J♥J♦ von Chipleader „GTO DONK“ auf Platz neun aus. Danach wurde es turbulent für Leon Sturm. Der 22-Jährige fiel auf fünf Big Blinds zurück, konnte aber mit einer Straight gegen ein Set Queens von „MagicDonald“ verdoppeln. Zwei Hände später war ein Comeback greifbar, denn nach Preflop-All-in floppte Sturm mit Q♠9♠ gegen 6♥6♣ von „GTO DONK“ Twopair. Doch direkt am Turn fiel die 6♦ zum Set für den Brasilianer, so dass Sturm nach der 2♠ am River als Achter $44.666 ausbezahlt bekam.