Weltrekord-Jackpot nach Poker "Bad Beat"

Mit einem Vierling gegen einen Straightflush zu verlieren ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Pokerspieler passieren kann. Für den Playground Poker Club in Kanada gilt das allerdings nicht, dort wurde in dieser Woche erneut ein Bad Beat Jackpot in Rekordhöhe ausgezahlt.

Gute Laune nach dem Bad Beat

© Playground Cardroom

von Robin Scherr 04.08.2023 • 09:52 Uhr