WSOP spielt 33 Online-Bracelets aus

Die World Series of Poker expandiert ihre erfolgreiche Turnierserie weiter auf die Online-Plattform GGPoker. Ab dem 20. August besteht die Möglichkeit, in insgesamt 33 Turnieren das begehrte WSOP Bracelet zu gewinnen. Die WSOP zählt die ihren Ranglisten die Siege bei Onlineturnieren gleichwertig zu den Live-Events. Dazu kommen natürlich wieder mehrere Millionen Dollar an Preisgeldern.