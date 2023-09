Chino Rheem gewinnt Poker Masters Event #4

Rheem kam am Finaltisch als Zweiter in Chips und geriet zu Beginn etwas ins Hintertreffen. Doch die Dinge wendeten sich, als zwei sehr ähnliche Hände ihn in eine Führung brachten, die er nie mehr abgab. Zuerst war es Chris Brewer, der mit Ass-Bube gegen Rheems Ass-König im Big Blind ein Vier-Bet-All-in spielte. Rheems starke Hand hielt und sicherte ihm seinen ersten Double-up. Die zweite Hand hatte denselben Ablauf, aber diesmal war es Jonathan Little, der mit Acht-Sieben suited gegen Rheems Damen im Big Blind ein Vier-Bet-All-in machte. Erneut hielt Rheems bessere Hand und er saß komfortabel mit mehr als der Hälfte der Chips, als noch vier Spieler übrig waren.