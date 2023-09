Franzose gewinnt EPT Barcelona

Deal zu dritt beim Main Event

Auch in diesem Jahr überzeugte die EPT Barcelona mit starken Zahlen. Beim €5.300 Main Event wurden 2.120 Entries registriert, im Preispool lagen damit €10.282.000. Überzeugend war auch die Performance von Simon Wiciak. Dabei fing der Main Event für den 30-Jährigen gar nicht gut an, denn der erste Stack hatte sich schnell in Luft aufgelöst und ein Re-Entry war ursprünglich nicht geplant. „Aber einige meiner Staker haben mich überredet und es war offensichtlich eine gute Entscheidung“, verriet Wiciak im Siegerinterview.