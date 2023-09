Jessica Marks holt sich das WSOP Online Ladies Bracelet

Die deutsche Poker-Community feiert den ersten Sieg bei der World Series of Poker Online 2023. Jessica Marks gewann am Wochenende bei GGPoker die $500 Ladies Championship und bejubelte ihr erstes goldenes WSOP Bracelet plus $16.612 Preisgeld.

Am entscheidenden zweiten Spieltag gelang der aus Österreich spielenden Marks ein sensationelles Comeback. Mit gerade einmal 21 Big Blinds belegte sie bei noch 36 Spielerinnen Platz 29 und zählte auch am Final Table zu den Shortstacks. Noch dazu war der letzte Tisch mit Vanessa Kade (9.) aus Kanada, Suzie Williamson (8.) und Emilia Riot (5.) aus Großbritannien sowie der fünftplatzierten der WSOP Ladies Championship in Las Vegas, Maria Dvorkin (4.) aus Israel, sehr stark besetzt. Marks musste sich in Las Vegas in diesem Sommer mit dem Mincash ($1.601) begnügen, war online aber nicht zu stoppen. Im abschließenden Heads-up machte sie den Triumph gegen die lange Zeit in Führung liegende Russin Julia Bondarov perfekt.