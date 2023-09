Litauer Tamasauskas läuft und läuft...

Daniel Rezaei nach Bluff nur Dritter

Beim $10.000 No-Limit Hold‘em (Event #3) startete Tamasauskas bei noch sechs Spielern mit dem kleinsten Stack, legte aber einen Traumstart hin. Er sorgte für den Bustout von Chance Kornuth ($52.200) auf Platz sechs und verdoppelte wenig später mit dem höheren Full House gegen Chipleader Michael Rocco (5./$59.900), der dadurch nur auf Platz fünf landete. Alex Foxen ($87.000) erwischte es nach einem Float zum komplett falschen Zeitpunkt. Gegen Rezaei callte er am Flop mit Ace-high, traf am Turn das Ace und am River die Sechs für Twopair. Die Chips gingen daraufhin in den Pot und Rezaei drehte im Showdown das gefloppte Set Achten um.

Der Österreicher übernahm zu dritt sogar die Führung, ehe ein missglückter Bluff den Traum vom Sieg platzen ließ. Am Board lagen drei Spade-Karten, Rezaei check-raise mit dem Ace of Spade, doch Tamasauskas machte den Call mit Toppair. Wenig später verabschiedete sich Rezaei auf Platz drei für $104.400 Preisgeld. Heads-up lag der Litauer gegen Ren Li ($147.900) aus China in Führung, gab diese kurzzeitig einmal ab, war letztlich aber nicht zu schlagen. Für den Sieg kassierte Tamasauskas $208.800 Prämie plus 208 Punkte für das Leaderboard, dass er mit insgesamt 506 Punkten von Ren Li (273) anführt. Rezaei liegt in dieser Wertung mit 133 Punkten auf Platz acht.