Negreanu rastet aus im Interview

Negreanu hatte den Final Table als Shortstack erreicht, brachte seine Chips dann mit A♥Q♣ gegen A♠4♣ von Isaac Haxton als klarer Favorit in die Mitte. Der 4♥5♥7♥A♦2♠ Runout war aber extrem unglücklich für den Kandier. Am River verpasste er sage und schreibe 17 Outs.

„Pro Tip für @PokerGO Directors in der Box. In einem Bustout-Interview gibt der Spieler, der in diesem Moment gerade ausgeschieden ist, genau null f%%*% darauf, wer das Turnier gewinnen wird.“ Für ihn gilt das Gegenteil, denn „wenn das Ziel darin besteht, den Spieler absolut auf Tilt zu bringen, ist es eine hervorragende Frage.“