Online-Legende verhindert deutsches Bracelet

Am Dienstag kam bei der $10.000 PLO Championship durch 153 Entries ein Preispool von $1.484.100 zustande, den Großteil davon spielten gestern die sieben Finalisten aus. Der in Wien lebende Frank startete als Chipleader mit minimalem Vorsprung auf den Brasilianer Yuri Dzivielevski in die Entscheidung, und die beiden machten den Sieg und das Bracelet auch im Heads-up unter sich aus.