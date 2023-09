Online-Legende vor drittem GGMillion$ Sieg

Die Chancen auf einen dritten deutschen Sieg in Folge beim $10.300 GGMillion$ stehen nicht gut. Christian Rudolph tritt an einem extrem stark besetzten Final Table als Shortstack an. Bei der WSOP Online stehen die Final 100 beim Millionaire Maker in Paradise fest.

Yuri Dzivielevski

© Triton Poker

von Robin Scherr 12.09.2023 • 12:32 Uhr