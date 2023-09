Poker-Skandal: Spieler täuscht Fans und Kollegen mit Krebs-Lüge

Bluffen gehört im Poker dazu. Aber Rob Mercer ist bei seinem Bluff weit über jegliche Grenze hinausgeschossen. Um am World-Series-of-Poker-Turnier in Las Vegas teilnehmen zu können, hatte der Amateurspieler auf GoFundMe einen Spendenaufruf veröffentlicht, in der er behauptete, Darmkrebs im Endstadium zu haben.