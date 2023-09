Stefan Reiser verpasst WSOP Online Bracelet

Reiser starker Vierter beim COLOSSUS

Der in Österreich lebende Pokerpro Stefan Reiser lieferte beim $400 COLOSSUS eine ganz starke Leistung ab, wird am Ende mit Platz vier und $135.163 Preisgeld aber nicht ganz zufrieden sein. Schließlich hat Reiser damit bereits zum dritten Mal den Gewinn seines ersten Bracelets verpasst. 2021 schrammte er live in Las Vegas als Runner-up ($167.418 Preisgeld) bei einem $1.500 NLHE erstmals knapp am Sieg vorbei. 2022 musste er sich beim $1.500 FIFTY STACK Bounty der WSOP Online auf GGPoker ebenfalls mit Platz vier ($69.999) begnügen.