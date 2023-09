WPT in Liechtenstein

Unter Casino-Chef Yalcin Dündar hat der Pokerraum im Grand Casino in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung hingelegt, die aktuell mit der prestigeträchtigen WPT-Veranstaltung einen weiteren Höhepunkt erreicht. Mit den WPT Prime Stopps, die weltweit stattfinden, bietet die World Poker Tour seinen Spielern und Fans für ein erschwingliches Buy-in ein Pokerturnier, das alle Standards der WPT Main Championships erfüllt. Das Grand Casino sorgt dabei sogar für ein Novum, denn erstmals wird außerhalb der USA ein Preispool in Millionenhöhe garantiert. Das Buy-in für den Main Event beträgt CHF1.100, die Garantiesumme CHF1.000.000 (ca. €1.050.000).

Jachtmann am Start

Bisher wurden die Erwartungen in Lichtenstein allesamt übertroffen. Die Veranstaltung läuft seit einer Woche und das WPT Prime Deepstack war bereits einen Fingerzeig. Für das €200-Turnier wurde ein Preispool von €100.000 garantiert, bei 847 Entries ging es dann aber um €152.460 an Preisgeldern. Das sorgt natürlich auch für Optimismus bei Dündar: „Mit 1.000 Teilnehmern wäre ich zufrieden. Mein persönlicher Traum ist aber, die Marke von 1.227 zu knacken.“ Damit wäre der WPT-Teilnehmerrekord auf europäischem Boden gebrochen, der 2019 in der spanischen Metropole Barcelona erzielt wurde. Die Bestmarke von 1.071 Entries für das größte Feld im Jahr 2023 wurde im Januar bei der WPT Prime in Paris erzielt.