WSOP Online Highroller Bracelet geht nach Portugal

Die Elite der internationalen Online-Pokerszene ist aktuell bei der WSOP Online 2023 auf GGPoker anzutreffen. Am Mittwochabend wurde das Bracelet plus $760.396 Prämie beim Turnier mit dem höchsten Buy-in in der noch jungen Geschichte der WSOP Online ausgespielt. Einmal mehr mischte aus deutscher Sicht Leon Sturm vorne mit.