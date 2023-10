Das „Big One For One Drop“ ist zurück

Das Charity Event ist mit $1.000.000 Buy-In das teuerste Pokerturnier des Jahres und wird vom 18. bis 20. Dezember erstmals im Rahmen der WPT World Championship in Las Vegas ausgetragen.

Nachdem Poker Hall of Famer Phil Ivey bereits vor rund zwei Wochen als erster Spieler seine Teilnahme bestätigt hatte, haben in dieser Woche sechs weitere Super High Roller zugesagt. Mit dabei sind demnach auch Rick Salomon, Talal Shakerchi, Chris Brewer, Nick Petrangelo, Hedgefonds-Manager David Einhorn und der zweifache WSOP Poker Players Champion Dan ‚Jungleman‘ Cates.

Rick Salomon hat auch alle vier vorherigen Ausgaben vom Big One gespielt, belegte 2014 im Rahmen der WSOP in Las Vegas Platz vier für $2.800.000 und 2016 in Monte-Carlo Rang drei für €3.000.000. David Einhorn schaffte es bei der Premiere im Jahr 2012 in Las Vegas aufs Treppchen und spendete die kompletten $4.352.000 Preisgeld an eine Wohltätigkeitsorganisation.

Phil Ivey, Dan Cates, Talal Shakerchi und Petrangelo haben ebenfalls schon bei früheren Ausgaben teilgenommen, haben es aber nicht in die Preisgeldränge geschafft. Einzig Chris Brewer feiert sein Debüt. Der 30-Jährige gewann in diesem Sommer zwei Bracelets bei der WSOP und hat 2023 insgesamt schon $11,9 Millionen an Preisgeldern eingespielt.

Wie viele Spieler letztlich beim Big One for One Drop dabei sein werden, ist eine durchaus spannende Frage. Bei der ersten Ausgabe im Jahr 2012 waren noch 48 Spieler am Start, beim letzten Mal dann vor fünf Jahren aber nur noch 27.