Ex-Fußballprofi unterliegt knapp im Millionen-Finale

Poker High Roller sind eine besondere Spezies. Sie riskieren teils sechsstellige Buy-Ins, um dick siebenstellig abzukassieren. Die Trition Series in Monte Carlo zieht momentan die weltbesten High Roller in ihren Bann. Beim $200.000 Invitational gewann gestern mit Dan Smith einer der angesehensten und erfolgreichsten Spieler der Welt. Für seinen ersten Sieg bei dieser Serie kassierte Smith $3.87 Millionen. Dieser enorme Zahltag ist tatsächlich nur der drittgrößte Turniergewinn seiner Karriere. Seine Gesamt-Gewinnsumme bei Pokerturnieren ist nun auf fast 50 Millionen US-Dollar angestiegen.

„Das ist etwas ganz Besonderes“, sagte Smith den Reportern nach dem Turnier. „Ich habe in meiner Karriere ein paar höhere Ergebnisse erzielt … aber es ist anders, wenn man so ein Turnier mit 70 Spielern gewinnt. Es ist eines der größten Events des Jahres und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Jungs, die es gewinnen können.“

Smith besiegte den österreichischen Profi Mario Mosböck im Heads-up, nachdem der ehemalige Fußballprofi (u.a. zwei Spiele in der österreichischen Bundesliga) den größten Teil des Finaltisches an der Spitze des Chips verbracht hatte. Aber es war Einbahnverkehr, als nur noch zwei Spieler übrig waren, und Smith wurde ein sehr würdiger Champion.

Mosböck eliminiert seinen Kumpel Fedor Holz

Dem 58-köpfigen Starterfeld kamen in der Anfangsphase 15 Re-Entrys hinzu, was den Preispool auf 14,6 Millionen US-Dollar erhöhte. Wie es mittlerweile bei Turnieren in diesem Einladungsformat üblich ist, bestand das Teilnehmerfeld zur Hälfte aus eingeladenen Teilnehmern und zur Hälfte aus Elite-Profis, wobei die beiden Hälften des Teilnehmerfelds den gesamten ersten Tag über getrennt blieben.