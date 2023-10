Matthias Eibinger gewinnt Triton Main Event

Matthias Eibinger ist längst nicht mehr bei allen großen Turnierserien anzutreffen, der Triton Series bleibt er aber treu. 2022 feierte der 30-Jährige jeweils einen Turniersieg bei den zwei Stopps auf Zypern, in diesem Jahr cashte er in Vietnam, auf Zypern und in London. So sammelten sich in den vergangenen zwei Jahren rund $4 Millionen an Preisgeldern an, die Eibinger zur unangefochtenen Nummer eins in Österreichs Gelrandliste bei Liveturnieren gemacht haben. Gestern legte er die Messlatte aber noch ein ganzes Stück höher.