Niederländer Arends nun auch GGMillion$ Champion

Bad Beat für Leonard Maue

Eine halbe Stunde später ergab sich für Leonard Maue die Gelegenheit seinen Stack auf 2 Millionen Chips zu verdoppeln, was zu diesem Zeitpunkt Rang drei bedeutet hätte. Per 4-Bet brachte er seine Chips vor dem Flop mit K♦K♣ gegen J♥J♣ von Dominguez als klarer Favorit in die Mitte. Doch der Spanier traf am Turn den J♦ zum Set und schickte Maue per Bad Beat auf Platz acht für 47.740 an die Rail.