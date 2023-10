Sportscards Maniac gewinnt teuerstes PLO-Turnier aller Zeiten

Das Buy-In betrug $100.000, Rekord für ein Pot-Limit Omaha Turnier. Jared Bleznick übertraf am Mittwoch ein Feld mit 38 Teilnehmern beim größten Pot-Limit-Omaha-Turnier der Pokergeschichte und gewann den ersten Super High Roller Bowl PLO für $1.292.000. Im Unterschied zur Variante Texas Holdem wird Omaha mit vier Startkarten pro Spieler gespielt.

Bleznick war einer von sieben Spielern, die für den letzten Spieltag zurückkehrten. Er führte das Feld nach Tag 1 an und kam dann am Tag 3 als Zweiter in Chips hinter Isaac Haxton an den Finaltisch.

Dieser dauerte mehr als 14 Stunden!

Nach einer Handvoll Führungswechseln, bei denen Bleznick, Haxton und Stephen Chidwick in verschiedenen Phasen des Finaltisches in Führung lagen, konnte Bleznick das Heads-up-Spiel gegen Haxton erreichen, einen großen Vorsprung herausspielen und dann den Deal besiegeln.

Bleznick öffnet Kartenbox

Zuvor sorgte Bleznick für einen skurillen Moment am Tisch. Während er in eine Hand verwickelt war - dazu mit einem All-In Spieler - öffnete Bleznick plötzlich eine Box mit Sportcards. Bleznick ist ein bekannter Sammler und Händler dieser in den USA extrem beliebten Karten. Dazu ist es ein Running Gag, dass er in Interviews bei Pokerturnieren immer wieder Sportscards erwähnt. Aber das Bleznick sogar seine Time-Extension Karten benutzt (die ihm verlängerte Bedenkzeit geben), um seine Sportscards am Tisch zu zeigen, das war dann doch neu.

Marathon mit drei Spielern

Bleznick begann das Three-Handed-Spiel mit einem Chipstapel von mehr als 7.000.000, nachdem er Isaac Kempton auf dem vierten Platz für 418.000 Dollar eliminiert hatte. Danach sah es so aus, als könnte Bleznick das Turnier für sich entscheiden, doch Stephen Chidwick und Isaac Haxton ließen nicht locker.

Chidwick war der erste, der Blut geleckt hat, als er durch Bleznick einen Double Up erzielte. Chidwicks Könige hielten gegen Bleznicks offenen Straight Draw, und dann saßen alle drei Spieler mit fast identischen Stacks am Tisch. Chidwick machte weiter Druck und baute seinen Chipstapel bis zur 7.000.000-Chip-Marke aus. Damit rückte Chidwick, der Gewinner des 2023 Poker Masters Purple Jacket, in die Pole Position im Kampf um den Super High Roller Bowl PLO-Titel.

Nachdem die Spieler aus der Pause zurückkehrten, um Level 19 zu beginnen, war Haxton an der Reihe, einen Run zu starten. Zuerst verdoppelte er durch Chidwick. Dann war das Deck auf Haxtons Seite, er gewann einen Pot nach dem anderen. Am Ende des Levels hatte Haxton einen Chipvorteil von 3:1 gegenüber beiden Gegnern.

Weitere 75 Minuten vergingen, und Chidwick ging mit seinen letzten 2.000.000 all-in und hatte einen Gutshot gegen Bleznicks Paar Könige. Der Turn brachte Bleznick die Straight, Chidwick schied aus. Er erhielt für seinen dritten Platz ein Preisgeld von 570.000 Dollar.

Mit dem Ausscheiden waren Bleznick und Haxton Heads-Up und durch etwas mehr als 2.000.000 in Chips getrennt.

Haxton, der Super High Roller Bowl VIII-Champion von vor ein paar Wochen, schien seinen dritten Super High Roller Bowl-Titel zu gewinnen, als er mit Assen gegen Bleznick um den Turniertitel kämpfte. Bleznick drehte schließlich zwei Paare, um Haxtons Asse zu knacken und die Chip-Positionen zwischen den beiden zu tauschen. Dieses Mal blieb das Deck zu Bleznicks Gunsten und er gab die Führung nicht mehr ab.