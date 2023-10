Viel Action bei der PokerGO PLO-Series

Das zweite Turnier, ein $7.600 PL Omaha Bounty mit 149 Entries, gewann Eelis Pärssinen. Der Bracelet-Gewinner aus Finnland setzte sich am Final Table unter anderem gegen Hall of Famer Brian Rast (6./$37.250) und WSOP Main Event Champion Dylan Weisman (5./$44.700) durch und räumte $149.000 ab.

Im Gegensatz dazu war Adam Hedrix in der vergangenen Nacht zum vierten Mal im PokerGo Studio erfolgreich. Nach zwei Titelgewinnen bei den Poker Masters (2021 und 2022) und einem Sieg bei den US Poker Open (2022) gewann der US-Amerikaner jetzt das $15.100 PL Omaha Progressive Bounty (101 Entries) für $172.710 plus $152.000 an Bounties. GGPoker Ambassador Daniel Negreanu ($68.175 plus $27.000) musste sich mit Platz fünf zufriedengeben, Christian Heich ($86.355 plus $45.000) aus Deutschland belegt Platz vier.