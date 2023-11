Brasilianischer Bracelet-Gewinner gesteht Betrug

Statt den Stack zurückzugeben, verstaute er die Chips zunächst in seinem Rucksack. Als der Tisch dann nach kurzer Zeit aufgelöst wurde, fügte er die zusätzlichen Chips am neuen Tisch hinzu. Aufgeflogen ist das Ganze durch Pokerpro Eduardo Silva, wie Mundo Poker berichtete. Silva hatte mitbekommen, dass Caiaffa am ersten Tisch nur noch 10.000 Chips hatte und war entsprechend verwundert, dass er am neuen Tisch 110.000 vor sich aufstellte.