Daniel Dvoress gewinnt WSOP Europe Highlight

Daniel Dvoress gewinnt erstes Live-Bracelet beim GGMillion€

Daniel Dvoress aus Kanada gewann gestern in einem hochklassig besetzen Feld beim €25.000 GGMillion€ der WSOP Europe sein zweites Gold Bracelet. Overall wurden bei 89 Entries €2.079.930 ausgespielt, davon gingen €600.000 an Dvoress, der in der Schlussphase nicht zu halten war und den Südkoreaner Gab Yong Kim (€189.000), den Tschechen Martin Kabrhel (€260.000) sowie den US-Amerikaner Michael Rocco (€365.000) auf den Plätzen vier bis zwei eliminierte. Aus deutscher Sicht lieferte Leonard Maue mit Platz fünf und €140.300 das beste Ergebnis, Ole Schemion musste sich mit Platz 12 und €41.610 zufriedengeben.

Seit über zehn Jahren spielt Dvoress den Live-Zirkus, hat in dieser Zeit etliche Turniere gewonnen und über $27 Millionen an Preisgeldern eingespielt. Erst vor fünf Tagen gewann er in Monte-Carlo das $50k PL Omaha der Triton Series für $956.000. Dass der mittlerweile 35-jährige Kanadier erstmals live ein Gold Bracelet der WSOP gewonnen hat, das erste holte er 2020 online bei GGPoker, ist auf den ersten Blick erstaunlich, hat aber einen guten Grund. Denn Dvoress hat tatsächlich noch nie die WSOP in Las Vegas gespielt und lieferte im Siegerinterview die Begründung: „Aus steuerlicher Sicht ist es für uns Kanadier einfach schwierig, in den USA zu spielen.“