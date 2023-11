Deutsche Führung bei Rekordturnier der WSOP Europe

Ein weiterer Rekord ist geknackt. Nachdem im Sommer das größte Main Event der World Series of Poker in Las Vegas gespielt wurde, hat am Wochenende auch die European Championship der WSOP Europe eine neue Bestmarke gesetzt. Außerdem gibt es das erste Gold Bracelet für einen deutschen Pokerspieler zu vermelden.

Volles Haus im King`s

© King`s Resort

von Robin Scherr 13.11.2023 • 10:52 Uhr