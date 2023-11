Deutscher Amateur gewinnt Bracelet im Closer-Event

Es ist wieder so eine Geschichte, die nur bei Pokerturnieren geschrieben wird. Maurice Nass hatte die komplette WSOP Europe ausgelassen, reiste einzig für das €550 NLH Closer nach Rozvadov und feierte am Ende den größten Triumph seiner Pokerkarriere. „Ich bin kein professioneller Pokerspieler, ich habe einen Job. Es bedeutet mir sehr viel, eine solche Trophäe zu gewinnen, ich wollte immer ein Bracelet“, sagte Nass im Siegerinterview. „Ich habe mich entschieden das Closer zu spielen, weil ich in Closer-Turnieren sehr gut bin. Deshalb bin ich hier, um dieses eine Turnier mit einer Bullet zu spielen, und ich habe gewonnen!“