Drama um abgebrochenen Stream endet mit Turniersieg

In einem nervenaufreibenden Poker-Abenteuer im $150 Bounty Hunters-Turnier machte Renemastermix am Final Table einen schwindelerregenden Aufstieg durch. Mit 39 Big Blinds gestartet und zunächst auf dem siebten Platz, fand er sich nach ein paar Händen mit 62 Big Blinds schon als Chipleader am Tisch wieder.

Als nur noch 6 Spieler am Tisch saßen, ging es mit dem Nutflushdraw gegen Könige um einen Monsterpot, sowie einem Monster Bounty von über 390 Dollar auf dem Flop rein. Der Flush für Renemastermix kam am Turn an und die Könige hatten keine Chance mehr.

Stream beendet als Schutzmaßnahme

Die Poker-Götter testeten Renemastermix erneut, als zwei kleine Stacks (ca. 5 BigBlinds) preflop all-in gingen, ein großer Stack am Button nur callte und er im Big Blind mit 63o saß. Er entschied sich für den Call um sich den Flop anzusehen mit der Hand. Dieser zeigte J in Herz, 2 in Herz und 6 in Pik. Nachdem beide Spieler gecheckt hatten, brachte der Turn die 3 in Pik, Renemastermix hatte nun Two Pair. Mit einer großen Bet brachte er seinen Gegner ins Grübeln, der sich sehr lange Zeit ließ. Er überlegt mehr als 4 Minuten. Das ist genau die Zeit, wie die Verzögerung von Renemastermix Stream lang ist. Ein Pokerstreamer streamt seine Pokersession meistens mit einer Verzögerung, da er sonst seine Karten nicht zeigen kann. Wenn jemand versucht sich dadurch Vorteile zu verschaffen, wird dies als Streamsnipen bezeichnet.

Renemastermix hat glücklicherweise rechtzeitig die Übertragung gekappt, bevor man seine Karten im Stream sehen konnte. Der Call vom Gegner kam nun umgehend, und der River brachte eine 8 in Herz. Beide Spieler checkten, und Rene schnappte sich nicht nur den Pot, sondern auch die beiden Bountys.

Nach der Hand konnte Renemastermix den Stream wieder anwerfen und seine Zuschauer konnten das spannende Final Table Ende weiter mitverfolgen.

Rene schnappte sich kurzerhand noch das Bounty und einen weiteren riesigen Pot gegen den 3. Platzierten.

