Europäische Elite bei WSOP Europe GGMillion€

Coinflip beendet Magros Traum vom Bracelet

Der Münchener Dennis Magro startete bei noch 16 Spielern als Chipleader in den letzten Spieltag beim €550 NLH Colossus (Preispool €1.632.100), konnte seinen Lauf vom Vortag aber nicht fortsetzen. Am Final Table lag er zunächst noch auf Platz vier, doch nach zwei fehlgeschlagenen Bluffs gegen den Polen Alain Saka wurde er nach hinten durchgereicht. Am Ende verlor er seine letzten sieben Big Blinds per Coinflip mit 5♦5♥ gegen K♠Q♥ von Tobias Peters durch den K♣ am Turn und belegte den enttäuschenden neunten Platz für €18.275 Preisgeld.