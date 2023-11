Ex-Basketball Profi gewinnt WSOP Europe Main Event

Max Neugebauer ist in einer Menschenmenge kaum zu übersehen. Mit seiner Größe von zwei Metern und drei Zentimetern überragt er die Konkurrenz bei jedem Pokerturnier. Und heute Abend, am Finaltisch des World Series of Poker Europe Hauptevents, blickte er auf alle herab, während er das goldene Armband in die Luft hob.

Der 26-jährige Österreicher ist der neueste Champion des WSOP Europe Main Events. Er setzte sich gegen ein Rekordfeld von 817 Spielern durch, um den Titel und den Hauptpreis von 1.5 Millionen Euro zu gewinnen. Seinen Triumph sicherte er sich auf spektakuläre Weise mit einem heroischen Call gegen Eric Tsai im letzten Spiel des Turniers, wodurch sein Name für immer in der Geschichte der WSOP verewigt wird.

„Das bedeutet mir sehr viel. Ich meine, das Armband selbst bedeutet viel. Und dann ist es tatsächlich das WSOP-Main Event, das noch etwas mehr bedeutet“, sagte er, umringt von einer Schar von Unterstützern, die bei jedem gewonnenen Pot jubelten und während des gesamten Finaltisches ein Schild mit der Aufschrift „Max“ hochhielten. „Am wichtigsten für mich ist ehrlich gesagt, dass meine Freunde hier sind und mich anfeuern. Es war wirklich wunderbar. Ich weiß nicht, wie das Erlebnis ohne sie gewesen wäre.“

Neugebauer ist ein Weltmeister im Poker, aber seine ersten beruflichen Ambitionen lagen in einem anderen Spiel. Er war professioneller Basketballspieler, bevor er sich dem Poker zuwandte, und spielte für BC Wien in der ersten österreichischen Liga. Er vertrat auch das österreichische U-18-Team. Als seine sportliche Karriere ein frühes Ende fand, schien Poker der perfekte Weg zu sein, um seinen Wettkampfgeist zu kanalisieren.

„Ich hatte große Probleme mit den Knien. Als ich aufhörte, Basketball zu spielen, begann ich auch mit dem Pokern. Der Wettkampf und das ständige Verbessern und Arbeiten an meinem Spiel waren mir wirklich wichtig, und ich hatte das Gefühl, dass eine Lücke gefüllt werden musste. Poker war das für mich“, sagte er.

Neugebauers bisher höchster Turniergewinn waren 27.000 Dollar bei einem Turnier in Las Vegas im letzten Juni. Er hatte auch zweimal bei der WSOP in diesem Sommer Geld gewonnen. Seine gesamten Live-Einnahmen beliefen sich vor dem Main Event auf gerade einmal 84.000 Dollar. Neugebauer versuchte, sich in dieser Woche über ein Satellitenturnier für das Main Eventzu qualifizieren, gewann jedoch keinen Sitz und zahlte stattdessen direkt die Teilnahmegebühr von 10.350 Euro. Es war eine Investition, die sich massiv auszahlte.

Eric Tsai

Am Ende ein spektakulärer Call

Dann kam die Hand, über die noch Jahre gesprochen werden wird. Tsai erhöhte auf 1.200.000 am Button und Neugebauer ging mit. Der Flop zeigte Dame-Acht mit zwei Karos und Tsai setzte 1.000.000. Neugebauer ging mit und auf dem Turn fiel ein Ass. Tsai setzte dann über den Pot hinaus 6.300.000 und Neugebauer ging erneut mit bis zum River, auf dem scheinbar nutzlos eine Vier in Pik erschien. Tsai ging dann All-in mit 16.000.000, was Neugebauer für mehrere Minuten ins Grübeln brachte.