Neue Pokershow anders als alle Anderen

Daniel Negreanu, Jason Koon, Maria Ho, Fedor Holz und andere Top-Pokerspieler werden ihre Fähigkeiten in einer Reality-basierten Poker-Show namens „Game of Gold“ präsentieren. Die erste Folge dieses einzigartigen Formats wird am 8. November auf dem GGPoker YouTube-Kanal ausgestrahlt. Vor ein paar Jahren sicherte sich der Online-Poker-Gigant die Rechte an der legendären Pokershow, die im PokerGO Studio in Las Vegas aufgezeichnet wird.