Sammartino mit guten Chancen beim WSOPE Main Event

Die Hoffnungen auf einen deutschen Champion beim Main Event der World Series of Poker Europe im King‘s Resort in Rozvadov haben am Montag einen heftigen Dämpfer bekommen. Dafür steigen die Chancen beim italienischen Superstar Dario Sammartino.

Dario Sammartino

© Rational Intellectual Holdings

von Robin Scherr 14.11.2023 • 10:21 Uhr