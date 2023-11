Schachmeister bezwingt Addamo im Heads-Up

Das Finale des $10.300 GGMillions am Dienstagabend bei GGPoker war gespickt mit ganz großen Namen der Pokerszene, doch am Ende stahl der weniger bekannte Vladimir Minko allen die Show und trug sich erstmals in die Siegerliste ein.

Michael Addamo

© PokerGO

von Robin Scherr 29.11.2023 • 09:25 Uhr