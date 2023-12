Alle Deutschen raus bei WPT World Championship

Der garantierte 40-Millionen-Dollar „World Poker Tour (WPT) World Championship“ begann mit 3.835 Spielern und hat sich nun auf nur noch 45 Teilnehmer reduziert. Unter ihnen befindet sich der Reality-TV-Star Princess Love Norwood. Am vierten Tag (Montag) kehrten 132 Spieler ins Wynn Las Vegas zurück, in der Hoffnung, den Hauptpreis von 5.678.000 Dollar zu gewinnen. Doch dieser Traum platzte für etwa ein Drittel von ihnen, darunter Upeshka De Silva (76. Platz für 60.800 Dollar), WPT-Botschafter Brad Owen (88. Platz für 53.500 Dollar) und der Weltmeister von 2009, Joe Cada (108. Platz für 41.900 Dollar).

TV-Star noch dabei

„Sie hat noch nie in einer solchen Atmosphäre gespielt, also sind wir hier, um sie zu unterstützen“, sagte Ray J. „Ich sitze im Zimmer, komme runter und gehe wieder hoch. Aber hey, sie fühlt sich gut, also könnten wir dieses Jahr Glück haben.“

Ray J wird am Dienstag um 12 Uhr PT für Tag 5 zurück sein, um seine berühmte Ehefrau weiter zu unterstützen. Sie wird jede Unterstützung brauchen, denn ihr Chip-Stapel ist auf 3.625.000 gesunken, was derzeit den 38. Platz von 45 verbleibenden Spielern bedeutet. Sie hat jedoch bereits eine Mindestauszahlung von 111.300 Dollar sicher.

In den meisten Turnieren, besonders in dieser späten Phase, gibt es einen oder zwei Spieler an der Spitze, die einen massiven Vorsprung vor dem Rest des Feldes haben. Doch das ist bei der WPT-Weltmeisterschaft 2023 nicht der Fall. Tatsächlich ist das Rennen vor Tag 5 so eng, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Rangliste zu Beginn der Sitzung am Dienstag ganz anders aussehen wird.